Atina'da Maccabi Tel Aviv Taraftarları Arap Kökenli Bir Kişiyi Öldüresiye Dövdü

TEM Otoyolu'nda 710 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 710 bin boş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaronları ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.