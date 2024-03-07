Atina'da Maccabi Tel Aviv Taraftarları Arap Kökenli Bir Kişiyi Öldüresiye Dövdü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrailli futbol takımı Maccabi Tel Aviv takımı taraftarları, "Özgür Filistin" sloganı attığı iddia edilen Arap kökenli bir kişiyi öldüresiye dövdü.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Avrupa Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan Olympiakos-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi tansiyon yükseldi. Syntagma Meydanı'nda Maccabi Tel Aviv taraftarları, bir kişiyi öldüresiye dövdü. Yunan basınında yer alan haberlerde, saldırıya uğrayan kişinin "Özgür Filistin" sloganı attığı iddia edilerek, Arap kökenli olduğu belirtildi.
İsrailli holiganların saldırısında uğrayan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ATİNA
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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 710 bin boş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaronları ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyeden kaçan 2 hükümlüyle ilgili olarak 2 kişinin 'hükümlünün kaçmasına imkan sağlama' suçundan tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, adliye nezarethanesi bulunmadığı ve hükümlü ve tutukluların güvenlikli bekleme salonlarında muhafaza edildiği belirtildi. Hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüphelilerin tutuklandığı ve jandarma personeli hakkında adli soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kavgasında bir çiçekçinin oğlu, tabancayla 2 kişiyi vurarak yaraladı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi ve cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir seçim otobüsüne arkadan çarpan ticari araç otobüse ok gibi saplanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda seçim otobüsü şoförü ve ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinden dün çıkıp bir daha geri dönmeyen 50 yaşındaki Mehmet Çakır için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. İnegöl Jandarma Komutanlığına yapılan kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri ve İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri, mahalle çevresinde 50 kilometrelik alanda arama çalışmalarına başladı.
Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Mudanya Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli, yarın hakim karşısına çıkacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen kaza sonrası tutuklanan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evrakları İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına ilettiğini açıkladı. Bakan Tunç, Mısır'a kaçan şüphelilerin ABD'den Türkiye'ye iadesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir taksinin sokakta yatan köpeği ezerek geçmesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olayın ardından köpeğe müdahale edildi ancak kurtarılamadı. Taksinin sürücüsüne para cezası uygulandı.
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