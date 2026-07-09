Atina'da Yedek Parça Tesisinde Yangın

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bir yedek parça tesisinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yunanistan'da bir tesiste sabah saatlerinde yangın çıktı. Başkent Atina'nın kuzeybatısında bulunan bir yedek parça tesisinde sabah saatlerinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi ağır yaralandı. Yaklaşık 75 itfaiyeci, 20 itfaiye aracı, diğer araçlar ve bir helikopterin desteğiyle olay yerine sevk edildi. İtfaiye teşkilatı, tesisin içinde bir yakıt tankeri bulunduğunu, ancak tankerin büyük ihtimalle boş olduğunu bildirdi. Yetkililer, bölgedeki insanlara bölgeyi tahliye etmeleri çağrısında bulundu. - ATİNA