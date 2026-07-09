Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü duruşmasında sanıklar tutukluluk durumuna ilişkin savunma yaptı

Aziz İhsan Aktaş duruşmasında tutukluluk durumuna ilişkin savunma yapan, görevinden uzaklaştırılan tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara "Teşekkür ediyorum söz şansını verdiğiniz için. Belki bu son kürsü şansımız, son sözlerimiz" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan salonda görülen duruşmada, yarın müzakere yapılacağı ve tutukluluk durumunun değerlendirileceği mahkeme başkanı tarafından belirtildi.

"Hiçbir kamu zararı oluşturmadım"

Tutukluluk durumuna ilişkin konuşan görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu Ceyhan Kayhan "13 aydır tutukluyum. Mütalaaya karşı savunmamızı yaptık. Telefon dahil bütün dijitallerinin şifresini ben kendim verdim. Hakkımda da hiçbir delil bulunamadı. Tek suçum deprem bölgesine gidip destek olmak herhalde. Orada seçilen belediye başkanına destek olmak. 22 yıldır kamu görevlisiyim. Hiçbir kamu zararı oluşturmadım. Adıyaman'a gittiğimde belediye bana otel ayarlayabilirdi ama ben bir konteynerde kaldım. Kamu zararı oluşmaması için. Hiçbir şey yok ortada. Ben geçen hafta babamı kaybettim. Daha insan ne yaşayabilir ki? Ellerim kelepçeli babamın mezarına toprak attım" dedi.

"63 eylemden yargılananlar tutuksuz adil mi?"

Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi tutuklu sanık Celal Tekin ise "Biz 1 eylemden yargılanıyoruz tutukluyuz. 63 eylemden yargılananlar tutuksuz. Adil mi?" ifadelerini kullandı.

"Belki bu son kürsü şansımız, son sözlerimiz"

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise "Bir niyet okuma ile karşı karşıyayım. Her karar aşamasında ailelerimiz heyecanla sizden çıkacak tahliye edildi kelimesini beklediler. Her bir arkadaşımız için kendimiz tahliye olmuş gibi sevindik. Bende HTS yok, baz yok, hakkımda somut bir delil yok. En az 1 ayımız daha tutuklu geçecek. Teşekkür ediyorum söz şansını verdiğiniz için. Belki bu son kürsü şansımız, son sözlerimiz. Bugüne kadar paylaşmamıştım, iltihaplı romatizma rahatsızlığım var. 35 yaşımdayım sağlıklı görünümüm var ama emekleyerek yataktan çıktığım günleri biliyorum. En büyük düşmanı hareketsizlik ve sert zeminde oturmak. Ben aylardır plastik sandalyede oturuyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma 13 Temmuz Pazartesi gününe ertelenirken, yarın mahkemenin İstanbul Adliyesi'nde müzakere yapacağı ve sanıkların tutukluluk durumunu değerlendireceği öğrenildi. - İSTANBUL