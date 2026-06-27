Avcılar\'da 66 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 66 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 Haziran'da Avcılar ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 51 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 10 kilo 650 gram katı metamfetamin, 4 kilo 200 gram eroin ve 3 kilo 600 gram katkı maddesi olmak üzere toplam 66 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL