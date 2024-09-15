Avcılar'da Kadın Sürücüye Biber Gazıyla Müdahale - Son Dakika
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Avcılar'da Kadın Sürücüye Biber Gazıyla Müdahale

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Asayiş uygulamasında mukavemet eden kadın sürücü, bekçilerin biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

15.09.2024 11:25  Güncelleme: 14:02
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Geçtiğimiz akşam Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bekçiler, şüphelenerek bir aracı durdurdu. Kadın sürücüden kimlik isteyen bekçiler ret cevabı aldılar. Zorluk çıkaran sürücüyü karakola götürmek için takviye çağırıldı.

BEKÇİNİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada etrafa garip hareketler yaparak tehditler savuran kadın, bir bekçinin arkasından giderek belinde bulunan silahı almak için hamle yaptı. Bu durumu gören kolluk güçleri kadını biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

KADIN SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Uzun uğraşlar sonucu kadın karakola götürülerek adli işlem yapıldı. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Kadın Sürücüye Biber Gazıyla Müdahale - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • fatih mazlum: Ellerinize saglik 8 0 Yanıtla

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