Avcılar'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Avcılar'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Avcılar'da seyir halinde olan 59 yaşındaki sürücü, kalp krizi geçirerek park halindeki bir araca çarptı. Hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

06.05.2024 22:05  Güncelleme: 22:08
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Avcılar'da otomobili ile seyir halinde giden 59 yaşındaki adam kalp krizi geçirdi. Araç park halindeki bir araca çarparken, şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 RD 8326 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Çelik (59) direksiyon başında fenalaştı. Park halindeki bir araca çarpan adam, aracı sokak üzerinde durdurdu. Bir süre sonra Çelik araçtan çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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