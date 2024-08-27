Avcılar'da Klima Ünitesinin Patlaması Sonucu Yangın Çıktı - Son Dakika
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Avcılar'da Klima Ünitesinin Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

Avcılar\'da Klima Ünitesinin Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

İstanbul Avcılar'da bir binanın birinci katında bulunan klima ünitesinin patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dairede büyük maddi hasar meydana geldi.

27.08.2024 19:41
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İstanbul Avcılar'da 2 katlı binanın birinci katında klima ünitesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairede büyük maddi hasar oluştu.

Olay, saat 17.45 sıralarında İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın birinci katındaki dairenin klima ünitesinde patlama yaşandı. Yangın sırasında daire sakinleri dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen dairede maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Klima Ünitesinin Patlaması Sonucu Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Klima Ünitesinin Patlaması Sonucu Yangın Çıktı - Son Dakika
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