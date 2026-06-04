Avcılar'da 59 yaşındaki vatandaşa başıboş köpekler saldırdı - Son Dakika
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Avcılar'da 59 yaşındaki vatandaşa başıboş köpekler saldırdı

Avcılar\'da 59 yaşındaki vatandaşa başıboş köpekler saldırdı
04.06.2026 14:20  Güncelleme: 14:23
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Avcılar'da sabah saatlerinde işe giden 59 yaşındaki Saffet Gümüş, 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağında 5 noktadan ısırılan vatandaş, belediyenin köpekleri toplamadığını ve mağdur olduğunu söyledi.

Avcılar'da sabah saatlerinde yaya olarak işe giden vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağında beş noktadan ısırılan 59 yaşındaki Saffet Gümüş, "Avcılar'da sorun olmasa beni ısırmazdı. Toplamadıkları için mağdurum" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi Ambarlı kavşağında yaşandı. İddiaya göre, iş yerine yaya olarak gitmek isteyen 59 yaşındaki Saffet Gümüş, yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 2 köpek tarafından bacağından ısırılan vatandaş, soluğu hastanede aldı. Tetanos ve kuduz aşısı yaptıran Gümüş'ün hayati tehlikesi bulunmuyor. Öte yandan sokak köpeklerinin toplanması ile ilgili olarak Avcılar Belediyesi'nin yetersiz kaldığını ifade eden Gümüş, "Bu belediyenin boşluğudur. Belediyenin çalışmamasıdır. Başıboş köpekler toplanmadı ben mağdurum" ifadelerini kullandı.

"Canımı zor kurtardım. Yüzlerce insan buradan geçiyor"

Yaşadığı anları anlatan Saffet Gümüş, "Bu sabah saat 7 sıralarında iş yerine geliyordum. Esenyurt'tan buraya kadar geldim. Avcılar'da her zaman kullandığım yürüyüş yoluna geldim. Kaldırımın üzerinde bir tane beyaz köpek vardı. Genelde köpekten korkmam. Tam yanından geçerken burnunu uzattı. Ben de, beni seveceğini sandım ama o sırada saldırdı. Kot pantolon olmasa daha çok yara açardı. O sırada çevrede taş yoktu kendimi savunmak için. Diğer köpek de saldırıya geçti. Canımı zor kurtardım. Orada üniversite var. Yüzlerce insan buradan geçiyor. Cumhurbaşkanımız talimat da verdi bunları da biliyoruz. İstanbul Valimiz Sayın Gül de açıklama yaptı belediyeler bu köpekleri toplasınlar diye. Avcılar'da sorun olmasa beni ısırmazdı. Toplamadıkları için mağdurum. Sabah Beylikdüzü Devlet Hastanesine giderek tetanos ve kuduz aşısı yaptırdım. Şimdi iş yerimle alakalı da sıkıntılarım var. Bu belediyenin boşluğudur. Belediyenin çalışmamasıdır. Başıboş köpekler toplanmadı ben mağdurum. Şimdi araç kullanamayacağım. Affedersiniz, temizlik yapamayacağım. Bunlar hep sorun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da 59 yaşındaki vatandaşa başıboş köpekler saldırdı - Son Dakika

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