Avcılar'da Yan Yola Girip Geri Geri Çıkan Sürücülere 4 Bin Lira Cezası - Son Dakika
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Avcılar'da Yan Yola Girip Geri Geri Çıkan Sürücülere 4 Bin Lira Cezası

Avcılar'da yan yola girip geri geri çıkarak transit yolu kullanan sürücülere 4 bin lira ceza kesildi. Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar D100 Güney Denizköşkler yan yolda meydana geldi. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, polis ekipleri çalışma başlattı ve sürücüler yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara toplamda 4 bin 518 TL idari para cezası kesildi.

14.05.2024 20:06
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Avcılar'da yan yola girip geri geri çıkarak transit yolu kullanan sürücülere 4 bin lira ceza kesildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar D100 Güney Denizköşkler yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 sürücü yan yoldan transit yola geri geri gelerek trafiğin olağan akışını engelledi. O anlar başka sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda alırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüye ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, kimlik bilgileri tespit edilen M.U., T.Y.A. ve T.Ş. isimli sürücüler yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik, "yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel oluşturmak" suçundan bin 506'şar TL olmak üzere toplamda 4 bin 518 TL idari para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Yan Yola Girip Geri Geri Çıkan Sürücülere 4 Bin Lira Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Yan Yola Girip Geri Geri Çıkan Sürücülere 4 Bin Lira Cezası - Son Dakika
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