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Avcılar E-5'te İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 5 Yolcu Yaralandı, Şoför Sıkıştı - Son Dakika
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Avcılar E-5'te İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 5 Yolcu Yaralandı, Şoför Sıkıştı

İstanbul Avcılar'da E-5 karayolunda seyir halinde olan bir İETT otobüsü, orta refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hemen hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise sıkışan otobüs şoförünü kurtarmak için çalışmalara başladı.

Avcılar E-5\'te İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 5 Yolcu Yaralandı, Şoför Sıkıştı
07.01.2024 - 12:15,
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Avcılar E-5'te İETT otobüsü orta refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar E-5'te İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 5 Yolcu Yaralandı, Şoför Sıkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar E-5'te İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 5 Yolcu Yaralandı, Şoför Sıkıştı - Son Dakika
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