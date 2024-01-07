Avcılar E-5'te İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 5 Yolcu Yaralandı, Şoför Sıkıştı
İstanbul Avcılar'da E-5 karayolunda seyir halinde olan bir İETT otobüsü, orta refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hemen hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise sıkışan otobüs şoförünü kurtarmak için çalışmalara başladı.
Avcılar E-5'te İETT otobüsü orta refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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