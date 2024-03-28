Avcılar E-5'te bir sürücü, trafikte seyir halindeyken önündeki aracın ani firen yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte bulunan araca arkadan çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken kaza anı kask kamerasına yansıdı.
Kaza geçtiğimiz günlerde Avcılar E-5'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken önündeki aracın ani fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte bulunan araca arkadan çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken kaza nedeniyle trafik yoğunlaştı. Ölen yada yaralananın olmadığı kaza anı kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar E-5'te Kaza: Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Arkadan Çarptı - Son Dakika
Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüsten geriye metal yığını kaldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ölen veya yaralananın olmadığı belirtildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde eğitim çağındaki çocuklar için kurulan Karatay Tabiat Mektebi'nde eğitimler başladı. İlkokul ikinci sınıf öğrencileri doğayı keşfederken eğlenceli etkinliklere katılacak.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geri manevra yapan bir işçi servisi, arkasında bulunan 70 yaşındaki İbrahim Taş'ı altına alarak metrelerce sürükledi. Olay sonucunda yaşlı adam hayatını kaybetti. Servis sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, kumar oynattığı tespit edilen 4 kıraathane, 1 salon ve 1 yardımlaşma derneği olmak üzere toplam 6 işletme mühürlenip kapatıldı.
Konya'nın Meram ilçesinde bir marketten silahlı soygun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir zincir markette gerçekleşen soygunun ardından çalışma başlattı. Şüphelinin İshak K. olduğu belirlendi. Zanlının soygunu kız arkadaşına para yardımı yapmak için gerçekleştirdiği öğrenildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde kumar oynattığı tespit edilen kıraathane, 30 gün süreyle kapatılıp mühürlendi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan kararla kıraathane faaliyetten men edildi.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından arama yapılan bir otomobilin bagajında Afganistan uyruklu 3 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli ise gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor. Ekipler, çocuğu bulmak için Suriye sınırına kadar ilerledi. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri, henüz herhangi bir sonuç elde edemedi.
Osmaniye'de polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan aramalarda, 1025 gram bonzai, 350,87 gram fubinica, 200,19 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda tutuklanan 12 kişi cezaevine gönderildi.
Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında engelli bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu apartmanda mahsur kalan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında çatıya çıkan bir adam ise dron ile havadan görüntülendi. Yangın nedeniyle binada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çocuğun daha önce de benzer bir şekilde yangın çıkardığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?