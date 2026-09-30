Avcılar E-5'te motosiklet, önüne kıran otomobile çarptı; kask kamerası kaydetti - Son Dakika
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Avcılar E-5'te motosiklet, önüne kıran otomobile çarptı; kask kamerası kaydetti

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Avcılar E-5'te dün akşam seyir halindeki motosiklet, aniden önüne kıran otomobile çarptı; kaza anı kask kamerasına yansıdı. Yere savrulan ve kafasından yaralanan sürücüye çevredekiler yardım etti, hastanede tedavi edilen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Avcılar E-5'te seyir halindeki motosiklet, aniden önüne kıran otomobile çarptı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün akşam saatlerinde E-5 karayolu Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü aniden önüne kıran araç ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası yere savruldu. Kafasından yaralanan sürücüye çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Olay sonrası sürücü hastanede tedavi edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motorun seyir halindeyken sağ şeritte bulunan aracın sola doğru manevra yapması ve çarpışma anı yer aldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosikletGüvenlikOtomobil3. SayfaAvcılarGüncelKazaSon Dakika

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