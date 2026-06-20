Avşa Adası\'nda Güvenlik Artırıldı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda güvenlik önlemleri teknolojik altyapıyla güçlendirildi. Adaya giriş ve çıkışlarda yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi kullanılmaya başlandı.

İskele giriş noktalarına yerleştirilen gelişmiş kameralar sayesinde adaya giriş yapan yolcuların kimlik doğrulama işlemleri ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yaklaşık 1 saniye içerisinde gerçekleştiriliyor. Yeni sistem sayesinde hem adada yaşayan vatandaşların hem de tatilcilerin giriş ve çıkış işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde yapılması hedefleniyor.

Güvenlik hizmetlerinde teknolojinin etkin kullanımını sağlayan uygulamanın, özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşayan Avşa Adası'nda asayişin korunmasına ve güven ortamının güçlendirilmesine önemli katkı sunacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için geliştirilen modern sistemin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, görev yapan Jandarma Teşkilatı personeline teşekkür etti. - BALIKESİR