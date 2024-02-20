Avukat Feyza Altun\'un serbest kalmasına savcılıktan itiraz

Mesut Yıldız: O senin kutsal değerin bizim değil kendi adına konuş ben özgürüm ayrıca bedevi diyerek aşağılama yapacağına kendi atanın aldıkları kellelere bak sattığı şeylere bak laik dediği bile almanyayı örnek almış Türk kültürünü bitirmiş kendinizden bi habersiniz :)) 33 19