Avukat Feyza Altun'un serbest kalmasına savcılıktan itiraz - Son Dakika
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Avukat Feyza Altun'un serbest kalmasına savcılıktan itiraz

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakma kararına itiraz etti.

20.02.2024 12:30  Güncelleme: 12:31
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Şeriat üzerine sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Hakimlik, savcılığın itirazını değerlendirecek.

PAYLAŞIMI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık Altun'u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Altun'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği itiraz kararını değerlendirecek.

Altun, gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Avukat Feyza Altun\'un serbest kalmasına savcılıktan itiraz
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Feyza Altun, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avukat Feyza Altun'un serbest kalmasına savcılıktan itiraz - Son Dakika

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    Yorumlar (24)

  • Ümit Yurtsever: Niye laikliği savunduğu içinmi tutuklanacak Bakırköy adliyesinde dana gibi bağıranlar ne olacak 258 226 Yanıtla
  • Azat Deniz: Savcı bey saraya yaranma peşinde belliki iyi mevkilere gelmek istiyor 163 215 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz: Laikliği savunmak sosyal medya köşelerinde insanların kutsal değerlerine küfür etmek demek değildir gerçekleri saptırma. Niyetiniz sokakta bile sizden olmayanı yürütmek. Azıcık demokrat ölün DEMOKRAT yıllarca bu ülkede insanları İsrail gibi baskıyla sindirdiniz .bunun tek aciklamasi FAŞİSTLİGİ BIRAKIN ARTİK 202 99
  • Gökay Ünver: Böylelikle şeriat tarafında olanlar meydana çıkmış bulunmaktadır. Bu savcı ve bunun gibiler hakkında gereğinin yapılması şartdır. 119 159 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Girsin bi kaç ay yatsın, aklı başına gelir. 155 118 Yanıtla
  • Mustafa Yücel: Serbest bırakan hakimler hakkında gereği yapılmalıdır 155 114 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Laik ve demokrasi olmasa bu kadar ne o ne bu bagirabilir nede baskasi bagirabilirdi 120 61
  • Nok Ta: Kubilay Turkyilmaz bedevinin şeriatı senin kutsal değerin mi oluyor? Bizim kutsal değerimiz Cumhuriyettir. 52 73
  • Mesut Yıldız: O senin kutsal değerin bizim değil kendi adına konuş ben özgürüm ayrıca bedevi diyerek aşağılama yapacağına kendi atanın aldıkları kellelere bak sattığı şeylere bak laik dediği bile almanyayı örnek almış Türk kültürünü bitirmiş kendinizden bi habersiniz :)) 33 19
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