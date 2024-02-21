Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika
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Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

Avukat Feyza Altun'un yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

21.02.2024 11:14  Güncelleme: 11:20
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Avukat Feyza Altun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

PAYLAŞIMI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı.

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Aramanın tamamlanmasının ardından Altun, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun dün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirildi. Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altun, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAZ REDDİLDİ

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.

Avukat Feyza Altun\'un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcılığı, Feyza Altun, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Basar: Kanun Savcının Şahsi İsteğini Reddetti Ama O Savcıya Tavsiyem Atatürke Hakaret eden Şevki Denen Şahsa Karşı da İtiraz Edebilir :) 122 86 Yanıtla
  • ramazan yazar: Savcılıkta dini değerler altında şeriatı savunuyorsa vah ülkemize..ne oldu Atatürk ve laik cumhuriyete...gün gelecek cumhueiteti laikligi çok arayacağız 93 113 Yanıtla
  • Tas Ruhi: BIZ nasil sizin laikliginize saygi duyuyorsak sizde bizim dinimize saygi duyacaksiniz,basi bos insanlar 94 66 Yanıtla
  • Hatice Demirci: şeriatin ne olduğunu hiç merak edip bakan olmadımı ya aranızda nedir bu islam düşmanlığı şeriat Allahın konunu demek okumaktan araştırmaktan aciz ama burda boş yapmak serbest 83 62 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Serkan bunların hepsi Atatürk düşmanı ederler mi hiç 47 40
  • Ümit Yurtsever: Akpliler çok ğzülmüştür 36 36 Yanıtla
  • İsmail Eker: Hakimlde ayni kafadan 19 6 Yanıtla
  • Aysun Özcan: çogu gorevını yerıne getırdıgını gösterme peşinde,boyle oldugu surece ılerı gıtmek cok zor bır durum haline geldı gibi...sankı.. 4 2 Yanıtla

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