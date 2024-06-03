Avukat Hakan Arif Ayık, dolandırıcılara karşı suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Avukat Hakan Arif Ayık, dolandırıcılara karşı suç duyurusunda bulundu

Avukat Hakan Arif Ayık, dolandırıcılara karşı suç duyurusunda bulundu

Avukat Hakan Arif Ayık, kendisine ait hukuk bürosunun adını kullanarak vatandaşları avukatmış gibi dolandıran şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayık, dolandırıcıların telekomünikasyon ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiğini belirtti. Vatandaşları uyararak, dolandırıcılara inanmamalarını ve polise şikayette bulunmalarını söyledi.

03.06.2024 13:44
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Avukat Hakan Arif Ayık, kendisine ait hukuk bürosunun adını kullanarak vatandaşları avukatmış gibi dolandıran şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Ayık, yaptığı açıklamasında "Büromuzun adı kullanılarak belirli telefon numaraları veriliyor" dedi.

Avukat Hakan Arif Ayık, kendisine ait hukuk bürosunun adını kullandığı ve kendilerini avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıklarını iddia ettiği kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, kendilerini Hakara Hukuk Bürosu ve avukat olarak tanıtan dolandırıcılar başta telekomünikasyon ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık eylemleri ve diğer suçları işledikleri ve suç eylemlerine devam ettikleri belirtildi. Dilekçede, şüpheliler hukuka aykırı şekilde kurulan tuzağa düşen vatandaşların zarar görme ihtimalinin devam ettiği söylendi. Şüphelilerin eylemleri organize şekilde planlayarak ve tasarlayarak, örgütlü olarak işlendiği aktarıldı.

"Büromuzun adı kullanılarak belirli telefon numaraları veriliyor"

Konuya ilişkin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı Meydanı'nda konuşan Avukat Hakan Arif Ayık, "Büromuzun adı kullanılarak belirli telefon numaraları veriliyor. Bu numaraların aranması söyleniyor. Arayanlar parayı ödüyor. İnternetten bize ulaşanlar, bilgilerimizi görenler, bizi bilenler aradıklarında gerçeği öğreniyorlar. Bir anda on binlerce insana mesaj atıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar da mağdur oluyor, biz de mağdur oluyoruz"

Şüpheliler tarafından mesaj atılan yüzbinlerce vatandaşın kendilerine dönüş sağladığını belirten Ayık, "Bütün bu telefonları cevaplamak zorunda kalıyoruz. Hiçbir iş yapamıyoruz. İnsanlar mağdur olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Adımız kullanıldığı için insanlar bilmeden bizim yapıp gönderiyormuş gibi tutumları oluyor. Açıklayınca teşekkür ediyorlar, özür diliyorlar. Sonuç olarak vatandaşlar da mağdur oluyor, biz de mağdur oluyoruz. Mesajlar atıyorlar, dönüş bekliyorlar" diye konuştu.

"Avukatların isimlerini çok rahat bir şekilde kullanıyorlar"

Vatandaşlardan dönüş alan şüphelilerin kişilerden İBAN istediğini söyleyen Ayık, "Hesaplarına para geçirilmesini sağlıyorlar, ondan sonra ilişkiyi kesiyorlar. Anlık olarak para ulaşmadığında dekont istediklerini görüyoruz. Şüphelileri mağdur ettikleri insanlar gibi arayarak ne yapmaya çalıştıklarını anlamaya çalışıyoruz. Avukatların isimlerini çok rahat bir şekilde kullanıyorlar. Sicil numaralarından barolara kadar bu bilgileri veriyorlar. İnsanlarımız da inanıyor" şeklinde konuştu.

"Bu insanların dediği, yönlendirdikleri hiçbir şeyi yapmasınlar"

Güven uyandırmak için uyguladıkları en ciddi yöntemlerden birinin T.C. kimlik numaralarını kullanarak mesaj attıklarını belirten Ayık "İnsanlar 'Benim T.C. kimlik numaramı nereden biliyor' diyerek gerçekten bir hukuk bürosundan arandıklarını, avukat, savcı veya emniyet müdürü arıyor diye düşünüyorlar. Bu konuda ciddi bir yanılgı var. Bu etkiliyor insanları, kimsenin inanmaması gerekiyor bu insanlara. Bu olayın çok yaygınlaştığı unutulmaması gerekiyor. Bu insanların dediği, yönlendirdikleri hiçbir şeyi yapmasınlar, dediklerine inanmasınlar ve imkan bulduklarından da polise ve savcılıklara şikayette bulunsunlar. Bu işin tek çözümü bu" diyerek açıklamalarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avukat Hakan Arif Ayık, dolandırıcılara karşı suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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