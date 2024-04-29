Avukat İbrahim Ergin'in ölümünün 5. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Avukat İbrahim Ergin'in ölümünün 5. yılında anma töreni düzenlendi

Avukat İbrahim Ergin\'in ölümünün 5. yılında anma töreni düzenlendi

Aksaray Barosuna kayıtlı Avukat İbrahim Ergin, davalısı tarafından 29 Nisan 2019 tarihinde öldürülmüştü. Cinayetin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra Avukat İbrahim Ergin, mezarı başında düzenlenen anma töreniyle saygıyla anıldı. Aksaray Barosu ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen törene birçok adli personel ve avukat katıldı.

29.04.2024 16:53
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Davalısı tarafından 29 Nisan 2019 tarihinde öldürülen Aksaray Barosuna kayıtlı Avukat İbrahim Ergin ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı.

Olay, 29 Nisan 2019 Hamidiye Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'nde bulunan Sefa İş Hanı'nın 3. katındaki avukatlık bürosunda yaşandı. Aksaray Barosuna kayıtlı Avukat İbrahim Ergin (47) ile bürosuna gelen Abdurrahman Düzgün (46) arasında bir boşanma davasından dolayı tartışma yaşanmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Abdurrahman Düzgün belindeki tabancayı çekerek avukat İbrahim Ergin'e 5 el ateş etmişti. Avukat İbrahim Ergin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Abdurrahman Düzgün ise daha sonra silahı kafasına doğrultarak bir el ateş edip intihar ederek hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından tam 5 yıl geçerken Avukat İbrahim Ergin bugün ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Aksaray Barosu ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen programa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, Baro Başkanı Av. Ferit Köse ve çok sayıda avukat katıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Baro Başkanı Ferit Köse, "Mesleğini icra ederken uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybeden meslektaşımız Av. İbrahim Ergin'in aramızdan ebediyete ayrılışının 5. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi. Adli personel ve avukatlar Ergin'in mezarına karanfiller bıraktı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avukat İbrahim Ergin'in ölümünün 5. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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