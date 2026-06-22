Avustralya'da 2.7 Ton Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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Avustralya'da 2.7 Ton Kokain Ele Geçirildi

22.06.2026 11:19
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Sydney yakınlarında düzenlenen operasyonda, 2.7 ton kokain ve iki şüpheli gözaltına alındı.

Avustralya polisinin Sydney yakınlarında düzenlediği ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda yer altı sığınaklarına gizlenmiş yaklaşık 2.7 ton kokain ele geçirildi.

Avustralya polisi, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu Sydney yakınlarında düzenledi. Polis, operasyon kapsamında yer altı sığınaklarına gizlenmiş yaklaşık 2.7 ton kokain ele geçirdi. Polis, olay yerinden kaçmaya çalışan 21 ve 25 yaşlarında iki şüpheliyi gözaltına aldı. İki kişi, azami cezası müebbet hapis olan "yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş büyük miktarda uyuşturucu bulundurmakla" suçlandı.

Kokainin konteynerlere yapılan gizli bölmelere yerleştirilen plastik kapların içine saklandığı bildirildi

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 572,3 milyon dolar değerindeki kokainin, üç nakliye konteynerine yapılan gizli bölmelere yerleştirilen plastik kapların içine saklandığı bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun Cuma günü Sydney'in batısında kırsal sayılabilecek bir bölgedeki mülkte, uyuşturucu ithal ettiği iddia edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bulunduğu aktarıldı. Polis, kokainin Queensland eyaletindeki Midge Point kasabası yakınlarında ülkeye sokulduğunu ve ardından organize suç grubu tarafından Sydney'e taşındığını belirtti. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Daha önce, aynı soruşturmayla bağlantılı olarak 178 kilogram kokain ve 142 kilogram metamfetamin ele geçirilmişti. Son operasyonla birlikte toplamda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 3 tondan fazlaya ulaştı. - SİDNEY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Avustralya, 3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da 2.7 Ton Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

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