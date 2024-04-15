Avustralya'da Kilisede Piskoposa Bıçaklı Saldırı

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Avustralya'nın Sydney kentindeki bir kilisede piskoposa ayin sırasında bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda en az 4 kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Avustralya'da 6 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından ikinci bir bıçaklı saldırı daha meydana geldi. Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde Piskopos Mar Mari Emmanuel ayin sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Henüz kimliği açıklanmayan saldırgan elindeki bıçağı defalarca piskoposa sapladı. Kilisedekilerin müdahale ettiği saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirildi. Olayda piskopos ve en az 3 kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamada, piskoposun hayati tehlikesinin bulunmadığı, 50'li yaşlarındaki bir kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Sydney'de cumartesi günü 40 yaşındaki Joel Cauchi'nin bir alışveriş merkezinde düzenlediği bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü. - SİDNEY