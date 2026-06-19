Ayancık'ta Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayancık'ta Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi

Ayancık\'ta Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi
19.06.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesinde anne ayı ve üç yavrusu yolda görüntülendi, yaban hayatı zenginliği vurgulandı.

Sinop'un Ayancık ilçe sınırlarındaki Zindan Dağı mevkiinde anne ayı ve üç yavrusu yolda görüntülendi.

Sinop Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan doğal yaşamın güzel bir örneği olarak kaydedilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda ilerleyen ayı ailesinin aracı fark ettikten sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Özellikle ormanlık alanların yoğun olduğu bölgede zaman zaman görülen yaban hayvanları, doğal dengenin korunmasının önemini de hatırlatıyor.

Yetkililer, vatandaşların yaban hayvanlarıyla karşılaşmaları durumunda yaklaşmamaları, beslemeye çalışmamaları ve güvenli mesafeyi korumaları gerektiğini belirtiyor. Anne ayıların yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket edebileceğine dikkat çekilirken, bu tür karşılaşmalarda sakin davranılması ve hayvanların doğal ortamlarında rahatsız edilmemesi gerektiği vurgulanıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Ayancık, Sinop, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayancık'ta Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için... Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için...
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

10:51
Attığı 3 gol yetti İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ilk takım
Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım
09:44
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 10:59:29. #7.13#
SON DAKİKA: Ayancık'ta Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.