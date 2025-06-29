Ayaş'ta Domuz Sürüsü Şehir Merkezine İndi

Ankara'nın Ayaş ilçesinde şehir merkezine inen domuz sürüsü çöpleri karıştırırken görüntülendi.

Ayaş ilçesinde gece saatlerinde aç kalan domuzlar şehir merkezine indi. Çöpleri karıştıran domuzlar ve yavruları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayda alan vatandaşlar ise "Önümüze de çıkabilirdi" diye tedirginliklerini dile getirdi. - ANKARA