Bozdoğan'daki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bozdoğan'daki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı

Bozdoğan\'daki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı
12.07.2026 17:08  Güncelleme: 17:09
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını ekiplerin karadan ve havadan hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, kırsal Hışımlar Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken hava araçları da sortileri ile alevlerle mücadeleye destek verdi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Aydın, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozdoğan'daki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı - Son Dakika

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