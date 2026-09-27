Aydın Bozdoğan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Aydın Bozdoğan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Aydın Bozdoğan\'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Çamlıdere Mahallesi'nde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Çamlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj istikametine doğru seyir halinde olan M.A. (39) idaresindeki 09 PR 336 otomobil ile karşı yönden gelen F.O. (61) yönetimindeki 20 ACH 09 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyonette bulunan 2 kişi sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kamyonet ve otomobil sürücülerini araç içerisinden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Otomobilde yolcu konumundaki şahıs hayatını kaybetti

Öte yandan, otomobilde yolcu konumunda bulunan Yusuf Akçay'ın (75) sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Akçay'ın cansız bedeni de olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıÇamlıdereBozdoğan3. SayfaGüncelAydınSon Dakika

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