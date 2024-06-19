Aydın Buharkent'te trafik kazası: 3 yaralı

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğlen saatlerinde Ortakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tali yoldan ana yola çıkan H.A. idaresindeki 35 EN 630 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.Y. idaresindeki 09 AİL 994 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil savrularak yol kenarında park halinde olan 35 AZY 016 plakalı tıra çarparak durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan S.Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN