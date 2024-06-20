Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Son 24 Saatte 59 Yangına Müdahale Etti

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Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri son 24 saate tam 59 yangına anında müdahale etti.

Yaz aylarında artan sıcakların da etkisiyle çıkan ev ve orman yangınlarına, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı. Yüksek sıcaklıklar ile yangın durumlarında Aydın İtfaiyesi'nin her zaman göreve hazır olduğunu ifade Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı orman yangınlarına karşı daha tedbirli olmaya davet ediyorum. İtfaiye araçlarının geçis noktalarında düzensiz parktan hepimizin kaçınması gerekiyor. Güzel kentimizi korumak hepimizin görevi" dedi. - AYDIN