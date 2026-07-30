Aydın Büyükşehir otobüsleri tahliye için beklemede - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir otobüsleri tahliye için beklemede

Aydın Büyükşehir otobüsleri tahliye için beklemede
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Aydın’ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi’nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi de muhtemel tahliyeye karşı halk otobüslerini bölgede hazır bekletiyor.

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi de muhtemel tahliyeye karşı halk otobüslerini bölgede hazır bekletiyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında Madran Dağı Kavşit Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Öte yandan alevlerin Mutaflar Mahallesi'ne yaklaşması üzerine, bir tahliye ihtimaline karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla halk otobüslerini bölgede hazır bekletmeye başladı.

Yangının seyrine göre ihtiyaç duyulması halinde otobüslerin tahliye çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Acil Durum, 3. Sayfa, Aydın, Çine, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Büyükşehir otobüsleri tahliye için beklemede - Son Dakika

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