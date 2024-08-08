Aydın'da 100 Kişi Tutuklandı: Narkotik Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da 100 Kişi Tutuklandı: Narkotik Operasyonları Devam Ediyor

Aydın\'da 100 Kişi Tutuklandı: Narkotik Operasyonları Devam Ediyor

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 2024 yılının ilk 7 ayında düzenlenen narkotik suçlara yönelik operasyonlar sonucunda 100 kişi tutuklandı. Operasyonlarda esrar, metamfetamin, uyuşturucu hap ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

08.08.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 2024 yılının ilk 7 ayında narkotik suçlara yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 100 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2024 yılı ilk yedi ayında narkotik suçlara yönelik olarak bin 141 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 bin 5 şüpheli yakalanırken, 100 şüpheli tutuklandı, 157 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonlarda; 24 kilogram esrar, 5 kilogram metamfetamin, 5 bin 415 adet uyuşturucu hap, 4 bin 113 kök kenevir bitkisi, 1 kilogram muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Narkotik, Kenevir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 100 Kişi Tutuklandı: Narkotik Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:10:12. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 100 Kişi Tutuklandı: Narkotik Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement