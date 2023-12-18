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Aydın'da 157 aranan şahıs yakalandı, 55'i tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da 157 aranan şahıs yakalandı, 55'i tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda aralarında hırsızlık suçundan ceza alan şahısların da bulunduğu toplam 157 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 55'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan ele geçirilen silahlar, kesici aletler, motosikletler ve çeşitli eşyalar da bulundu.

Aydın\'da 157 aranan şahıs yakalandı, 55\'i tutuklandı
18.12.2023 - 11:55,
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Aydın'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 157 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 55'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda aralarında hırsızlıktan 14 yıl 5 ay cezası olan Y.K, hırsızlıktan 11 yıl 3 ay cezasi olan M.Y ve yine hırsızlık suçundan 7 yıl cezası olan K.E.H ile birlikte çesitli suçlardan aranan toplam 157 şahıs yakalanırken, bunlardan 55 tanesi tutuklanmıştır. İl genelinde yapılan çalışmalarda ise son 1 hafta da olaylara konu olan, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı silah, 1 adet av tüfeği, 4 adet kesici alet, 33 adet fişek, 8 adet motosiklet, 37 adet (dizüstü bilgisayar, cep telefonu, ziynet eşyası, inşaat malzemeleri ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Son Dakika

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