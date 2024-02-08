Aydın Valiliği koordinesinde 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 90,344 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 415 şüpheli tutuklandı.
Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ederken, Aydın Valiliği tarafından narkotik suçların 2023 yılı verileri paylaşıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan operasyonlar çerçevesinde Aydın genelinde 2023 yılında toplam 5 bin 130 olaya müdahale edildi. Yapılan operasyonlarda ise 90, 344 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 415 şüpheli ise tutuklandı.
Son 1 yılda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yapılan çalışmalarda 2 bin 68 olaya müdahale edildi. Yapılan aramalarda 15 kilogram metamfetamin, 1 kilogram esrar, 22 bin 415 adet kök kenevir, 8 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 169'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarda ise 3 bin 62 olaya müdahale edildi. Yapılan aramalarda ise 37 kilogram metamfetamin, 23 kilogram esrar, 714 adet kök kenevir, 4 bin 652 adet sentetik ecza, 362 adet ecstasy, 11 kilogram skunk, 424 gram eroin, 1 kilogram kokain ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 246'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da 2023 Yılında 90,344 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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