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Aydın İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında 4 bin 338 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında 4 bin 338 düzensiz göçmen yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen 329 operasyonda 4 bin 338 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 78 şüpheli gözaltına alındı ve 15'i tutuklandı. Ayrıca 6 araç, 13 bot ve 11 bot motoru da ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında 4 bin 338 düzensiz göçmen yakaladı
07.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 12:35
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılında il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik gerçekleştirilen 329 operasyonda 4 bin 338 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Jandarma ekiplerinin 2023 yılında gerçekleştirdikleri operasyonlar bölgedeki illegal göçmen trafiğine karşı caydırıcı bir etki oluşturdu. Yıl içerisinde 329 operasyon gerçekleştiren ekipler, 78 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 4 bin 338 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Öte yandan operasyonlarda 6 araç, 13 bot ve 11 bot motoru da ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında 4 bin 338 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında 4 bin 338 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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