Aydın'da 40 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 40 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da 40 Aranan Şahıs Yakalandı
13.07.2026 10:56
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Aydın'da düzenlenen Çember-132 operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlarla arandıkları belirtildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde düzenlenen Çember-132 operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 9-11 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ÇEMBER-132 Operasyonu'na 81 unsur ve 236 personel katıldı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan toplam 40 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısların 14'ünün 0-2 yıl, 12'sinin 2-5 yıl, 3'ünün 5-10 yıl ve 1'inin ise 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Diğer şahısların ise çeşitli suçlardan ve ifadeye yönelik yakalama kararlarının bulunduğu bildirildi.

Operasyonda yakalananlar arasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 kişi, hırsızlık suçundan 3 kişi, yağma suçundan 3 kişi, uyuşturucu madde suçundan 3 kişi, yaralama suçundan 3 kişi, tehdit suçundan 2 kişi, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 2 kişi ve sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan aranan 2 kişi yer aldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 11 kişi ile ifadeye yönelik aranan 10 kişi de operasyon kapsamında yakalandı.

Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 40 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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