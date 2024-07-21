Aydın\'da 5 Yıldır Aranan Şahıs Bekçi Olarak Çalıştığı Şantiyede Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda 9 ayrı suçtan 5 yıldır aranan şahıs bekçi olarak çalıştığı şantiyede kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 9 suçtan 5 yıldır aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmaktan 2 dosya, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyandan 2 dosya, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmadan 2 dosya, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmekten, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve Orada Kalmadan ve Hırsızlık' suçlarından aranan, hakkında 10 yıl 4 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. isimli aranan şahıs, Söke ilçesi Yamaç Mahallesinde bekçi olarak çalıştığı şantiyede yakalandı. Hükümlü adli işlemelerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN