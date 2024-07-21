Aydın'da 5 Yıldır Aranan Şahıs Bekçi Olarak Çalıştığı Şantiyede Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 5 Yıldır Aranan Şahıs Bekçi Olarak Çalıştığı Şantiyede Yakalandı

Aydın\'da 5 Yıldır Aranan Şahıs Bekçi Olarak Çalıştığı Şantiyede Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda, 9 ayrı suçtan 5 yıldır aranan bir şahıs, bekçi olarak çalıştığı şantiyede kıskıvrak yakalandı. Ö.A. isimli şahıs, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmama, özel hayatın gizliliğini ihlal etme, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmama, hırsızlık suçlarından aranıyordu. Hakkında 10 yıl 4 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

21.07.2024 10:27
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Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda 9 ayrı suçtan 5 yıldır aranan şahıs bekçi olarak çalıştığı şantiyede kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 9 suçtan 5 yıldır aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmaktan 2 dosya, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyandan 2 dosya, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmadan 2 dosya, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmekten, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve Orada Kalmadan ve Hırsızlık' suçlarından aranan, hakkında 10 yıl 4 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. isimli aranan şahıs, Söke ilçesi Yamaç Mahallesinde bekçi olarak çalıştığı şantiyede yakalandı. Hükümlü adli işlemelerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 5 Yıldır Aranan Şahıs Bekçi Olarak Çalıştığı Şantiyede Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 5 Yıldır Aranan Şahıs Bekçi Olarak Çalıştığı Şantiyede Yakalandı - Son Dakika
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