Aydın\'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında bir sera inşaatı ve konaklama için kullanılan konteynerlerde çalışma izni bulunmayan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını 7-24 esasına dayalı olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait sera inşaatı ve konaklama için kullanılan konteynerlerde yapılan kontrolde çalışma izni bulunmayan 7 düzensiz göçmen tespit edildi. Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 6 düzensiz göçmene 22 bin 834 TL, firma yetkilisi şahsa da kişi başı 56 bin 752 TL olmak üzere toplamda 397 bin 264 TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN