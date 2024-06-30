Aydın'da 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Aydın\'da 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

30.06.2024 14:41
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafında yapılan çalışmalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği, 1 adet ele geçirildi. Öte yandan farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 1 şüpheli ile birlikte toplam 7 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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