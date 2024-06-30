Aydın\'da 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafında yapılan çalışmalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği, 1 adet ele geçirildi. Öte yandan farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 1 şüpheli ile birlikte toplam 7 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN