Aydın\'da Aranan İki Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Söke ve Yenipazar ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Söke ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde hırsızlık suçundan 2 dosya ve "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçlarından aranan, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. isimli şahıs yakalandı. Yenipazar ilçesi Direcik Mahallesi'nde "Resmi Belgede Sahtecilik, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve hırsızlık" suçlarından aranan, hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN