Aydın'da Balık İşleme Tesisi İşçileri Zehirlendi

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Aydın'ın Çine ilçesinde balık işleme tesisinde çalışan 6 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çine ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir balık işleme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tesisteki 6 kişi, makine temizliği yaptığı esnada fenalaştı. Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından işçileri ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, yapılan ilk incelemelere göre işçilerin temizlikte kullandıkları kimyasal malzemeden zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN