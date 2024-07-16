Aydın'da Balık İşleme Tesisi İşçileri Zehirlendi - Son Dakika
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Aydın'da Balık İşleme Tesisi İşçileri Zehirlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan bir balık işleme tesisi çalışanı 6 işçi, makine temizliği sırasında zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin temizlikte kullandıkları kimyasal malzemeden zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

16.07.2024 21:08
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Aydın'ın Çine ilçesinde balık işleme tesisinde çalışan 6 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çine ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir balık işleme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tesisteki 6 kişi, makine temizliği yaptığı esnada fenalaştı. Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından işçileri ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, yapılan ilk incelemelere göre işçilerin temizlikte kullandıkları kimyasal malzemeden zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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