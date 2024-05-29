Aydın'da bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık olayı - Son Dakika
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Aydın'da bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık olayı

Aydın\'da bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık olayı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan nakit para, kredi kartları, çek, senet, cep telefonu, araç anahtarları ve iş yeri anahtarlarını çalan şahıs çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

29.05.2024 12:44
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan nakit para, kredi kartları, çek, senet, cep telefonu, araç anahtarları ve iş yeri anahtarlarını çalan şahıs çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Olay, Hıdırbeyli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.H.Ç. isimli şahıssın akaryakıt istasyonundan yaklaşık 30 bin TL nakit para, çeşitli bankalara ait kredi kartı, çek, senet, cep telefonu, araç anahtarları, iş yeri anahtarları ve muhtelif eşyaları çalındı. Yapılan ihbarın ardından Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik detaylı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını S.D. (34) isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. S.D. jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla çaldığı malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık olayı - Son Dakika
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