Aydın\'da Bisiklet Sürücüsü Araç Kapısına Çarptı, Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki araç kapısının aniden açılması sonucu çarparak yola savrulan bisiklet sürücüsü, o esnada aynı yönde seyir halinde olan başka bir arabanın altında kaldı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ET 959 plakalı park halindeki otomobilin bir anda kapısı açıldı. O esnada yolda seyir halinde olan bisiklet sürücüsü N.A. aniden açılan kapıya çarparak yola savruldu. O sırada aynı yönde seyir halinde olan T.G. yönetimindeki 09 KL 140 plakalı otomobilin altında kaldı. Otomobil ile birlikte kısa bir süre sürüklenen bisiklet sürücüsü kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından N.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN