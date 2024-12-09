Aydın'da Çatı Yangını: İtfaiye Hızlı Müdahale ile Büyümeden Söndürüldü - Son Dakika
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Aydın'da Çatı Yangını: İtfaiye Hızlı Müdahale ile Büyümeden Söndürüldü

Aydın\'da Çatı Yangını: İtfaiye Hızlı Müdahale ile Büyümeden Söndürüldü

Germencik'in Ortaklar mahallesindeki bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının kalorifer kazanından başladığı öğrenildi.

09.12.2024 21:39  Güncelleme: 21:41
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Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar mahallesinde çatıda bulunan kalorifer kazanından sıçrayan alevler yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Ortaklar Mahallesinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ö. isimli vatandaşa ait evin çatı katında bulunan kalorifer kazanındaki alevler, yakındaki pirinalara sıçradı. Pirinaların alev alması sonucu çatıda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın dairelere ve çevredeki binalara sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında çatıdaki malzemeler de zarar gördü.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'de yangın çıkan bölgeye gitti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Zencirci, "Ortaklar Mahallemizde meydana gelen ev yangını sebebiyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yangına hızlı müdahale ederek büyümesini önleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yangın söndürülüp soğutma çalışması yapıldı. Vatandaşlarımızın yanındayız." dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Çatı Yangını: İtfaiye Hızlı Müdahale ile Büyümeden Söndürüldü - Son Dakika

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