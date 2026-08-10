Aydın'da ÇEMBER-136 Operasyonu: 27 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da ÇEMBER-136 Operasyonu: 27 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da ÇEMBER-136 Operasyonu: 27 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekiplerince 6-8 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen ÇEMBER-136 operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. Bunlardan 14'ü hapis cezasıyla aranırken, 13'ü ifadeye yönelik arama kaydına sahipti. Arananlar arasında hırsızlık ve uyuşturucu suçları öne çıktı.

Aydın'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen ÇEMBER-136 operasyonunda 27 şahıs yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Aydın genelinde sürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 6-8 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde ÇEMBER-136 operasyonu gerçekleştirildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin 0-2 yıl, 5'inin 2-5 yıl ve 1'inin ise 5-10 yıl arası hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Öte yandan yakalanan şahısların 4'ünün hırsızlık, 3'ünün uyuşturucu, 2'sinin yaralama ve 5'inin diğer suçlardan arandığı belirtildi. Operasyonda 13 şahsın ise ifadeye yönelik arama kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çember, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da ÇEMBER-136 Operasyonu: 27 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da ÇEMBER-136 Operasyonu: 27 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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