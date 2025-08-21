Aydın'da Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
Aydın'da Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı

21.08.2025 12:30
Bozdoğan'da 13 saatlik kamera incelemesiyle cep telefonu hırsızı Ö.M. yakalandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı sonrasında 13 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. isimli şahsa ait cep telefonu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının 13 saat boyunca incelemesi sonucunda Ö.M. isimli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, Ö.M.'yi kıskıvrak yakalarken, çalıntı cep telefonu ele E.A. isimli şahsa teslim edildi. Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

