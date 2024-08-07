Aydın\'da çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor

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Aydın'ın Germencik ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Gümüşköy mevkii yakınlarında ziraat ve makilik alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarla birlikte ormanlık alana geçti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, hava araçları da alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki vatandaşlarda yangın söndürme ekiplerine alevlerin kontrol altına alınması için yardımcı oluyor. - AYDIN