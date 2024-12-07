Aydın'da Düzensiz Göç Operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da Düzensiz Göç Operasyonu

Aydın\'da Düzensiz Göç Operasyonu

Aydın'da yapılan kalkan operasyonunda 92 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı.

07.12.2024 09:51
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Aydın'da jandarma ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen kalkan operasyonunda 92 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde özel birlik ile Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Kalkan Uygulaması kapsamında 66 tim, 172 personel ile 2 sabit, 32 Şok Yol Kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 3 bin 48 Türk vatandaşı 92 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere 3 bin 142 şahıs sorgulandı. Ayrıca çalışmalarda 48 metruk bina, 158 umuma açık yer, 2 terminal, 105 diğer bölgeler olmak üzere toplam 313 yer kontrol edildi. Operasyon kapsamında düzensiz göçmen ve organizatörler yakalanırken, şüphelilerle ile birlikte bot, tekne motoru, bota ait malzemeler de ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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