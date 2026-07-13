Aydın'da Emniyet Operasyonları: 260 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Emniyet Operasyonları: 260 Tutuklama

Aydın\'da Emniyet Operasyonları: 260 Tutuklama
13.07.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da iki haftada 80 bin kişi sorgulandı, 260 aranan şahıs yakalandı, 106'sı tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda 80 bin 923 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 260 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 106'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün iki haftalık çalışma bilançosuna göre, kent genelinde meydana gelen 58 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 135 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında ise toplam 11 bin 112 gram uyuşturucu madde ile 35 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 8 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 8 av tüfeği ve pompalı tüfek ile 163 adet fişeğe el konuldu. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 51 bin 931 araç ve motosiklet sorgulandı. Denetimlerde çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 365 araç trafikten men edilirken, 11 bin 738 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Emniyet Operasyonları: 260 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Afyonkarahisar’da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı Afyonkarahisar'da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Cide’de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti Cide'de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:20
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu Talip Güler Türkiye’ye getirildi
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi
10:13
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
10:04
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
09:53
Savaşta bir ilk ABD İran’a karşı yeni silahını sahaya sürdü
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü
09:05
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 10:49:17. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Emniyet Operasyonları: 260 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.