Aydın\'da Emniyet Operasyonları: 260 Tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda 80 bin 923 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 260 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 106'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün iki haftalık çalışma bilançosuna göre, kent genelinde meydana gelen 58 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 135 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında ise toplam 11 bin 112 gram uyuşturucu madde ile 35 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 8 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 8 av tüfeği ve pompalı tüfek ile 163 adet fişeğe el konuldu. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 51 bin 931 araç ve motosiklet sorgulandı. Denetimlerde çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 365 araç trafikten men edilirken, 11 bin 738 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN