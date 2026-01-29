Fırtına mezarlıkta ağaçları devirdi, belediye ekipleri anında müdahale etti - Son Dakika
Fırtına mezarlıkta ağaçları devirdi, belediye ekipleri anında müdahale etti

29.01.2026 23:21  Güncelleme: 23:24
Germencik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, Mursallı Mezarlığı'ndaki ağaçların devrilmesine neden oldu. Germencik Belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek muhtemel zararların önüne geçti ve ulaşımı sağladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Mursallı Mezarlığı'ndaki ağaçlar devrilirken, Germencik Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi muhtemel zararların önüne geçti.

Aydın genelinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilerken Germencik ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan fırtına sebebiyle Mursallı Mezarlığı'ndaki ağaçlar devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine, olumsuz hava şartları sebebiyle sahada teyakkuz halinde olan Germencik Belediyesi ekipleri hızla bölgeye gitti. Kısa sürede bölgeye varan ekipler, duruma müdahale ederek ağaçların mezarlara zarar vermesini önledi. Ayrıca ana yol güzergahında ulaşımı da engelleyen ağaçlar, kaldırılarak yol yeniden kullanıma açıldı. Mahalle Muhtarı Ali Demir ve vatandaşlar, hızlı müdahale için Belediye Başkanı Burak Zencirci ve ekiplere teşekkür etti. Sağanak yağış ve fırtına uyarısı dolayısıyla teyakkuzda olduklarını ifade eden Başkan Zencici ise vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
