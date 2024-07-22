Aydın'da Gurbetçinin Aracı Çalındı, Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da Gurbetçinin Aracı Çalındı, Şüpheliler Tutuklandı

Aydın\'da Gurbetçinin Aracı Çalındı, Şüpheliler Tutuklandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde parçalarını satmak için gurbetçi bir şansın evinin garajında bulunan aracı çalan cezaevi firarisi ve iş birliği yaptığı şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.07.2024 12:40
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde parçalarını satmak için gurbetçi bir şansın evinin garajında bulunan aracı çalan cezaevi firarisi ve iş birliği yaptığı şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, Buharkent ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Temmuz 2024 Perşembe günü 'evden hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve mala zarar verme' olaylarının aydınlatılması amacıyla yürütülen koordineli çalışmada; yapılan detaylı araştırma sonucu cezaevi firarisi olan ve hakkında 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan T.T. isimli şüphelinin, Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi'nde ikameti bulunan ancak yurt dışında yaşayan bir şahsın garajında bulunan aracını çalarak parçalarını Nazilli ilçesinde satacağı tespit edildi.

Yapılan takip sonucu T.T. ve 'hırsızlık ve dolandırıcılık' suçlarından aranan Ü.E. isimli şahıslar Kuyucak ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde çalınan araç ile birlikte 20 Temmuz 2024 Cuma günü yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde uyuşturucu kullanma aparatı ve çalıntı olduğu değerlendirilen 50 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Kuyucak, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Gurbetçinin Aracı Çalındı, Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

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