Aydın\'da Huzur Uygulaması: 6 Gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından genel asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla 'Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında; kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarının önlenmesine yönelik yapılan denetimler geniş çaplı yürütüldü. 62 unsur ve 197 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 427 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca uygulama kapsamında 203 umuma açık iş yeri kontrol edilerek yasa dışı faaliyetlere göz açtırılmadı. Jandarma ekipleri, huzur ve güven ortamının devamı için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - AYDIN