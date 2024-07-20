Aydın'da İki Kuru Temizleme Dükkanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Aydın'da İki Kuru Temizleme Dükkanında Yangın Çıktı

Aydın\'da İki Kuru Temizleme Dükkanında Yangın Çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde faaliyet gösteren iki kuru temizleme dükkanında çıkan yangın sonucunda iş yerleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

20.07.2024 15:46  Güncelleme: 15:50
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki kuru temizleme dükkanında çıkan yangın iş yerini küle çevirdi.

Yangın, İstiklal Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki katlı bir kuru temizleme dükkanında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru temizleme işi yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler büyüyerek kısa sürede tüm iş yerini sararken, olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. İş yerini küle çevirerek kullanılamaz hale getiren ve büyük çapta maddi hasara yol açan yangınının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

İncirliova, Aydın, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da İki Kuru Temizleme Dükkanında Yangın Çıktı - Son Dakika

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