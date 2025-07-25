Aydın\'da İtfaiye Ekipleri 55 Yangına Müdahale Etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, son 48 saat içerisinde yoğun mesai harcayarak tam 55 yangına müdahale etti. Kent genelinde çıkan yangınlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale eden ekipler, can ve mal kaybını önlemek için büyük bir özveriyle çalıştı.

Özellikle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı bugünlerde, Aydın genelinde başta anız yangınları olmak üzere tarım arazileri, ormanlık alanlar, ev ve araç yangınlarına kadar birçok farklı noktada yangınlar yaşandı. İtfaiye ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlara kısa sürede ulaşarak yangınların büyümesini önledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangınlarla mücadelede görev alan tüm itfaiye personeline teşekkür ederek, "Zorlu hava şartlarına rağmen itfaiye ekiplerimiz yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan da ricamız, özellikle bu sıcak günlerde ateş yakmaktan, cam kırıklarını doğaya atmaktan kaçınmaları ve en küçük kıvılcımı bile ciddiye almalarıdır" dedi.

Vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaya çağıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, yangın riskinin yüksek olduğu bugünlerde alınacak basit önlemlerin büyük felaketlerin önüne geçebileceğini hatırlattı. - AYDIN