Aydın'da jandarma ekipleri 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 3 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da jandarma ekipleri 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 3 şüpheliyi yakaladı

Aydın\'da jandarma ekipleri \'Huzurlu Sokaklar\' uygulamasında 3 şüpheliyi yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 şahsa idari para cezası uygulandı ve 445 araç kontrol edildi.

21.08.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzenin devamının sağlanması için 64 unsur ve 212 personelin katılımı ile 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 5 bin 181 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs da yakalandı. Ayrıca 3 şahsa da 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 6 bin 156 TL idari para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında 445 araç kontrol edildi. 19 araca idari işlem yapılarak 6 araç trafikten men edildi. Arama kaydı bulunan 2 araç da yakalandı.

Denetimlerde 276 umuma açık yer, 69 metruk yapı, 78 okul çevresi ve 75 park-bahçe kontrol edilirken, 8 işyerine 26 bin 754 TL idari işlem yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, 3-sayfa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da jandarma ekipleri 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 3 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:04:47. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da jandarma ekipleri 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 3 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement