Aydın\'da jandarma ekipleri \'Huzurlu Sokaklar\' uygulamasında 3 şüpheliyi yakaladı

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Aydın'da jandarma ekipleri 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzenin devamının sağlanması için 64 unsur ve 212 personelin katılımı ile 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 5 bin 181 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs da yakalandı. Ayrıca 3 şahsa da 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 6 bin 156 TL idari para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında 445 araç kontrol edildi. 19 araca idari işlem yapılarak 6 araç trafikten men edildi. Arama kaydı bulunan 2 araç da yakalandı.

Denetimlerde 276 umuma açık yer, 69 metruk yapı, 78 okul çevresi ve 75 park-bahçe kontrol edilirken, 8 işyerine 26 bin 754 TL idari işlem yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN